Грузовик опрокинулся и сошёл в кювет на трассе в области Абай

На 913 километре трассы Омск - Майкапчагай большегруз попал в дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданин России ехал за рулём грузовика по трассе в области Абай. Водитель не нарушил правил дорожного движения, но из-за сильного ветра машина перевернулась на бок и сошла в кювет.

Аварию заметили патрульные полицейские. Они обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть грузовик на дорогу. Затем стражи порядка сопроводили иностранца до ближайшего населённого пункта.