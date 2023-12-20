Грузовик опрокинулся и сошёл в кювет на трассе в области Абай
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
157Фото: скрин видео
На 913 километре трассы Омск - Майкапчагай большегруз попал в дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Гражданин России ехал за рулём грузовика по трассе в области Абай. Водитель не нарушил правил дорожного движения, но из-за сильного ветра машина перевернулась на бок и сошла в кювет.
Аварию заметили патрульные полицейские. Они обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть грузовик на дорогу. Затем стражи порядка сопроводили иностранца до ближайшего населённого пункта.
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