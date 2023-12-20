Грузовик опрокинулся и перекрыл республиканскую трассу в Казахстане
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Два большегруза столкнулись на трассе "Самара-Шымкент". Одна из машин опрокинулась и перекрыла проезжую часть, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности инцидента сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Авария произошла в 14:20 на 475-м километре дороги.
"Большегрузное транспортное средство DAF XF 105 460, двигаясь в направлении Актобе, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с Volvo FH12, в результате чего Volvo опрокинулся на бок? перекрыв проезжую часть дороги, что привело к временному скоплению транспортных средств. Силами дорожных служб осуществлён временный проезд через объездную дорогу. В настоящее время скопление транспортных средств устранено", - сообщили в компании.
Во время ДТП шёл мелкий дождь со снегом, гололёда не было. Ранее участок дороги обрабатывали противогололёдным материалом.
"Задействовано две единицы спецтехники "КамАЗ" КДМ с тросами для буксировки. Для устранения последствия аварий и поднятия транспортного средства из Уральска выехал кран и три человека личного состава ДЧС ЗКО в сопровождении патрульной машины. Пострадавших в ДТП нет", - уточнили в "КазАвтоЖоле".
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