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polisia.kz Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45
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Фото: polisia.kz

Грузовик насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Талдыкоргане

Трёхлетний мальчик попал под колёса ГАЗ-53 в Талдыкоргане и погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Трагедия произошла в микрорайон Коктал.

За рулём грузовика был 43-летний мужчина.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники городской полиции, которые инициировали по факту досудебное расследование. Авто помещено на спецстоянку.

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Сегодня, 20:45
175
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