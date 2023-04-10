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polisia.kz Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49
123
Фото: polisia.kz

Группу наркодилеров задержали в трёх областях Казахстана

В Казахстане пресечена деятельность организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на территории Астаны, Караганды и Кокшетау проведены одновременные задержания участников криминального бизнеса. Оперативниками установлены 12 человек, занимавшиеся распространением наркотиков через три интернет-магазина в Telegram и путём закладок", - сообщили в полиции.

Задержаны организатор, оператор, бухгалтер, администратор интернет-магазина, а также семь закладчиков.

"В результате обысков по 12 адресам обнаружили и изъяли более трёх килограммов гашиша, в том числе расфасованных, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазинам", - уточнили в полиции.

В числе задержанных закладчиков оказалась 17-летняя жительница города Кокшетау. Также задержана 42-летняя мать одной из закладчиц, имеющая причастность к криминальному бизнесу группы.

"Водворены в ИВС 10 участников преступной группы. В отношении двух лиц применена мера процессуального принуждения “обязательство о явке”. Начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК - "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств". Данные преступления, совершённые группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы", – сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.

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Сегодня, 22:49
123
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