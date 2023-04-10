Группу наркодилеров задержали в трёх областях Казахстана

Фото: polisia.kz

В Казахстане пресечена деятельность организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на территории Астаны, Караганды и Кокшетау проведены одновременные задержания участников криминального бизнеса. Оперативниками установлены 12 человек, занимавшиеся распространением наркотиков через три интернет-магазина в Telegram и путём закладок", - сообщили в полиции.

Задержаны организатор, оператор, бухгалтер, администратор интернет-магазина, а также семь закладчиков.

"В результате обысков по 12 адресам обнаружили и изъяли более трёх килограммов гашиша, в том числе расфасованных, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазинам", - уточнили в полиции.

В числе задержанных закладчиков оказалась 17-летняя жительница города Кокшетау. Также задержана 42-летняя мать одной из закладчиц, имеющая причастность к криминальному бизнесу группы.