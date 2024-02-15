Группу лжеполицейских задержали на востоке Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники криминальной полиции задержали троих лжеполицейских в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Житель Жарминского района сообщил, что был остановлен неизвестными, которые, представившись стражами порядка, попросили его предоставить документы, удостоверяющие личность. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, молодые люди ушли.
"Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. После того, как были списаны деньги со счёта, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию", - уточнили в ДП.
По “горячим следам” оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Мошенничеством занимались трое жителей СКО. Молодые люди взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.
Самое читаемое
- Пропавшую 11-летнюю девочку искали всю ночь и нашли в Астане
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение