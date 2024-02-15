Группу лжеполицейских задержали на востоке Казахстана

Сотрудники криминальной полиции задержали троих лжеполицейских в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Жарминского района сообщил, что был остановлен неизвестными, которые, представившись стражами порядка, попросили его предоставить документы, удостоверяющие личность. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, молодые люди ушли.

"Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. После того, как были списаны деньги со счёта, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию", - уточнили в ДП.

По “горячим следам” оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Мошенничеством занимались трое жителей СКО. Молодые люди взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.