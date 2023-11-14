Группировку рэкетиров задержали в Шымкенте
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Членов организованной преступной группы задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Шымкенте полицейские провели спецоперацию и задержали группу вымогателей.
На протяжении длительного времени преступники вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, угрожали им и били, а также завладели их автомашинами BMW и ВА3-2114.
Стражи порядка изъяли у вымогателей четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства.
Полицейские задержали 10 человек. Четырёх, наиболее активных участников группировки, они взяли под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса РК.
Отмечается, что возраст членов ОПГ варьируется от 20 до 40 лет. Большая часть из преступников уже привлекалась к уголовной ответственности.
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