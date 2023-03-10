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Instagram / urker_group Сегодня, 04:05
106
Сегодня, 04:05
106
Фото: Instagram / urker_group

Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет"

Казахстанская группа URKER анонсировала совместный с сифмоническим оркестром театра "Астана Балет" концерт, передаёт BaigeNews.kz.
 
На официальной странице группы в Instagram опубликовано фото её участников Айдоса Сагата (музыка, клавишные, вокал) и Рустама Мусина (гитары) в зале столичного театра с подписью: "Вот и зал театра @astanaballet, где мы ждём всех на наши юбилейные концерты 21 и 22 марта".

Указывается, что прозвучат старые хиты и новые песни группы в симфоническом звучании.

Концерт посвящён 30-летнему юбилею легендарной группы. 

В самом театре "Астана Балет" отметили, что идея совместного концерта "является естественным развитием в карьере группы URKER, поскольку в их песнях изначально заложен симфонизм Великой Степи и красота наших мелодий". И добавили, что подобные коллаборации поп-музыкантов с классическим оркестром традиционно вызывают живой интерес у аудитории.

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#театр #Urker #искусство #шоу-бизнес #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:05
106
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