Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет"

Фото: Instagram / urker_group

Казахстанская группа URKER анонсировала совместный с сифмоническим оркестром театра "Астана Балет" концерт, передаёт BaigeNews.kz.



На официальной странице группы в Instagram опубликовано фото её участников Айдоса Сагата (музыка, клавишные, вокал) и Рустама Мусина (гитары) в зале столичного театра с подписью: "Вот и зал театра @astanaballet, где мы ждём всех на наши юбилейные концерты 21 и 22 марта".

Указывается, что прозвучат старые хиты и новые песни группы в симфоническом звучании.

Концерт посвящён 30-летнему юбилею легендарной группы.

В самом театре "Астана Балет" отметили, что идея совместного концерта "является естественным развитием в карьере группы URKER, поскольку в их песнях изначально заложен симфонизм Великой Степи и красота наших мелодий". И добавили, что подобные коллаборации поп-музыкантов с классическим оркестром традиционно вызывают живой интерес у аудитории.