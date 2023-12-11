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Группа рэкетиров вымогала деньги у шахтёров в Караганде

Сегодня, 08:24
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Polisia.kz Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
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Фото: Polisia.kz

В Караганде задержали членов преступной группы, которые, оказывая моральное и физическое давление, вымогали денежные средства у шахтёров "Кармет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали 10 человек, из которых арестованы лидер и четверо наиболее активных участников группировки. Стражи порядка установили их причастность к 15 фактам вымогательства у шахтёров.

Сообщается, что фигуранты преступной группы также участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района.

Стражи порядка провели около 15 обысков и изъяли у задержанных незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозную литературу.

"В настоящее время члены преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется следственным управлением департамента полиции Карагандинской области. Другие сведения досудебного расследования в интересах участников уголовного процесса не разглашаются", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

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