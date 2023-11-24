Группа подростков избила сироту в Экибастузе

В Экибастузе толпа подростков избила школьника-сироту. Полиция возбудила административное производство в отношении родителей нападавших, передаёт BaigeNews.kz.

Видео жестокого избиения появилось в социальных сетях настранице tipavlo. На кадрах видно, как в безлюдном месте рослый подросток в белой куртке бьёт кулаками мальчика, отчего тот падает на землю. В это время присутствующая рядом компания его приятелей снимала происходящее на видео и отпускала одобрительные комментарии.

В комментарии к публикации отмечается, что у мальчика, на которого напали подростки, нет родителей, сообщил tipavlo.dar.

В ДП Павлодарской области рассказали, что избиение произошло в начале ноября. Личности участников инцидента установлены. Конфликт произошёл между несовершеннолетними 2009 и 2008 года рождения. На родителей несовершенолетнего и других правонарушителей завели административный протокол по статье 127 Кодекса РК об административных правонарушениях "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

"Проведён совет профилактики по месту учебы несовершеннолетних. Материалы по данному факту направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Экибастуз. Несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учёт, а также на учёт в органах внутренних дел", — отмечается в сообщении ДП области.

В комментариях казахстанцы просят органы опеки встать на защиту ребёнка и добиться того, чтобы обидчиков привлекли к уголовной ответственности.

"У вас же на это есть все инструменты, вы ведь органы опеки государственной орган по защите детей", — пишут жители.