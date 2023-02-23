Группа Ninety One стала лицом новой благотворительной платформы

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Первый сбор состоится с 23 февраля по 23 марта. Победитель первого розыгрыша получит шанс встретиться за ланчем с участниками популярной музыкальной группы Ninety One.

Солисты музыкальной группы Ninety One приняли участие в презентации новой благотоворительной платформы "Bolashak Bright", которая прошла в столице. Онлайн-площадка позволит неравнодушным вносить пожертвования в благотворительные фонды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Ежемесячно на платформе будут объявляться сборы от 1000 тенге. Первый такой сбор объявят уже с 23 февраля по 23 марта. Собранные средства с первого сбора будут направлены в фонд Kobelek Balalar для операции по разделению пальцев обеих рук 8-летнему Тимуру Сидирову, страдающему буллезным эпидермолизом. По словам организаторов, участники благотворительных акций могут не только помочь нуждающимся, но и участвовать в различных розыгрышах ценных подарков. Так, победитель первого розыгрыша сможет провести время за ланчем с участниками популярной группы Ninety One.

"Накануне исполнилось 12 лет нашему фонду. На протяжении всей работы нашего фонда очень часто к нам за помощью обращаются как обычные граждане, так и другие фонды, либо представители проектных групп с просьбой профинансировать, поддержать. Понимая, что существует такая тенденция, и понимая международный опыт, где огромное количество артистов, знаменитых людей принимают участие в сборе средств, являются лицом благотворительных фондов, наша задача - создать такие тенденции благотворительности в Казахстане для того, чтобы как можно больше людей, особенно известных артистов, принимали в ней участие", - рассказала председатель Попечительского Совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

В 2019 году фонд "Болашақ" проводил зимний благотворительный бал, где часть собранных средств были также направлены на поддержку "детей-бабочек".

"Дети-бабочки - это дети, которые имеют буллезный эпидермолиз. Это редкое генетическое заболевание. На самом деле сегодня у нас еще имеются определенные сложности в Казахстане с диагностикой таких детей, и мы хотим показать, как важно обращать внимание на это заболевание, повысить информативность среди докторов, и сделать так, чтобы дети с этой болезнью испытывали меньше страданий", - отметила Динара Гаплан.

Каждый месяц проект, куда пойдут средства, а также приглашённый гость или приз розыгрыша будут меняться. Все процессы будут прозрачными, за каждым можно следить на сайте проекта или в социальных сетях.