Грудной ребёнок упал на игрушки и умер через несколько дней

Девятимесячный младенец умер в Кемеровской области России после падения на игрушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Источник телеканала сообщил, что 12 января мальчик упал и ударился головой об игрушки, мать не придала этому значения. Вечером 14 января у мальчика поднялась температура до 37,5 градуса. Мать дала ему жаропонижающее. На время ребёнок успокоился. Однако около двух часов ночи малыш проснулся и зарыдал.

Родители вызвали "скорую". Но спасти мальчика не удалось.

"Впоследствии выяснилось, что ребенок получил травму головы, которая могла привести к фатальным последствиям", – добавил источник РЕН ТВ.

Также известно, что у мальчика не было серьёзных проблем со здоровьем.

Обстоятельства смерти устанавливаются.