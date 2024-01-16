Грудной ребёнок упал на игрушки и умер через несколько дней
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
179Фото: pxhere.com
Девятимесячный младенец умер в Кемеровской области России после падения на игрушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.
Источник телеканала сообщил, что 12 января мальчик упал и ударился головой об игрушки, мать не придала этому значения. Вечером 14 января у мальчика поднялась температура до 37,5 градуса. Мать дала ему жаропонижающее. На время ребёнок успокоился. Однако около двух часов ночи малыш проснулся и зарыдал.
Родители вызвали "скорую". Но спасти мальчика не удалось.
"Впоследствии выяснилось, что ребенок получил травму головы, которая могла привести к фатальным последствиям", – добавил источник РЕН ТВ.
Также известно, что у мальчика не было серьёзных проблем со здоровьем.
Обстоятельства смерти устанавливаются.
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