Греемся газовой плитой: жители Актау снова остались без тепла

Перебои с теплоснабжением повторились в Актау. Жители больше суток сидят без тепла, горячей воды, а некоторые и без питьевой воды. Актаусцы уже сбились со счёту, сколько раз с начала отопительного сезона произошёл порыв на теплосетях. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Галия Суюндыкова проживает в доме №379 в микрорайоне Шыгыс-2 с двумя маленькими детьми. Из-за холода в квартире женщина вынуждена обогревать её газовой плитой и открытым настежь духовым шкафом. Больше всего она опасается отравления угарным газом.

"У нас уже три-четыре дня батареи слегка тёплые. Дети уже начали болеть. Я уже укутала их. Включила газ. А если пойдёт угарный газ? Кто за нас отвечать будет? ЖЭК молчит, город тоже молчит. Сидим в безвыходном положении. Здесь вины ЖЭКа нет, это прямая вина города. Надо было до этого ремонтировать, обновлять. Ладно, если бы это была проблема только одного района. Но ведь весь город жалуется. У меня родители в четвёртом микрорайоне живут, они вообще под двумя одеялами целый день лежат", - рассказывает женщина.

Её соседка Айгуль Бектурова из-за отсутствия отопления вынуждена была отправить своих пятерых детей к родителям.

"Говорят, что вчера порыв был. Но у нас с начала отопительного сезона нет тепла вообще. Дома холодно. Горячая вода один день есть, один день нет. В зале и в спальне батареи холодные. Мы замерзаем. Включаем электрический обогреватель, выхода нет. Проблема во всём доме. Именно в зале у всех нет тепла", - отметила Айгуль Бектурова.

Гульден Адаева рассказывает, что, несмотря на то, что отопление в квартиру поступает, дома очень холодно. Настолько, что идёт пар изо рта. Приходится закрывать все комнаты и сидеть всей семьёй в кухне.

Марина Баринова дома №53, 13 микрорайона жалуется на работу жилищно-эксплуатационной конторы своего дома.

"У меня только в зале еле тёплые батареи. И всё. Горячая вода то была, то не было. Сейчас вода пошла вроде, грязная и холодная. Звонила в ЖЭК. Сантехник говорит: "некогда", диспетчер: "посмотрим", "после отопления сделаем". В конце концов, сантехник закрыл горячую воду", - в отчаянии говорит Марина Баринова.

На холодные батареи жалуются и жители 12-го микрорайона.

"Отопления нет. Трубы ледяные. В квартире очень холодно. У нас в 12-35 нет газа, электрические плиты. И постоянно работающие электрообогреватели не помогают. Постоянные отключения питьевой и технической воды. Платим за электричество и воду постоянно вовремя. А отопления как не было, так и нет. В ЖЭК обращались. Они всё сваливают на МАЭК, будто у них там, где-то идут ремонтные работы. И это не только в 35-м доме, но и в 34-м. Уже не знаем, куда обращаться", - написала Олеся Пугачёва в нашу редакцию.

Фото жителей города.

Меруерт Темиргалиева из 18 микрорайона рассказывает, что у них отопления и горячей воды не было два дня. Причину порыва вчера вроде устранили, после чего батареи стали слегка тёплыми. Горячая вода тоже бежит еле тёплая.

"Почему в Астану отчитываются, что аварию устранили, тепло дали? Мы сидим и мёрзнем в своих же квартирах который день. Это же не нормально",- возмущается горожанка.

Актаусцы буквально завалили чат-канал акимата Мангистауской области в телеграмме своими жалобами и просьбами подключить отопление: в минуту сюда поступает по 5-6 обращений. Поток сообщений не прекращается до сих пор.

Кто виноват?

Заместитель директора ГКП "КЖСА" Ислам Усенов объяснил, что произошло в эти дни в Актау. По его словам, 10 декабря из-за аварии на магистральном теплопроводе в нескольких микрорайонах приостановили подачу тепла. В ликвидации аварии были задействованы 20 сотрудников ГКП "КЖСА" и 10 единиц техники. К вечеру во всех микрорайонах было восстановлено теплоснабжение. Обслуживающим организациям были даны поручения постепенно открывать тепловые узлы после заполнения. А в том, что жители до сих пор сидят без тепла, Ислам Усенов винит жилищно-эксплуатационные конторы.

"Пока ЖЭК полную наладку не проведут, жители будут без тепла. Иногда жители сами неправильно подают информацию. Если в одной комнате нет тепла, они сразу говорят, что во всей квартире нет отопления. Вчера я несколько домов обошёл, видел такие ситуации. В таких случаях наладку надо проводить. Завоздушенность убирать. Горячей воды нет тоже из-за неправильной наладки. ЖЭКи нас игнорируют, наши номер еле берут, а жителей, конечно, они будут игнорировать. Я вчера голос надорвал пока ходил на обходе. Берут много домов, работников не хватает", - рассказывает Ислам Усенов.

Пресс-служба акимата города сообщила, что основной причиной аварии на магистральном трубопроводе является его физически изношенное состояние. Магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. В общей сложности в Актау изношены 438 километров тепловых сетей (72%) и 464 километра водопроводной сети (88%).