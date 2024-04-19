Гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду

В Токио (Япония) проходит квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В этом виде программы разыгрывалась только одна квота.

Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место.

Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.