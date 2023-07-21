Гражданин Китая закурил на борту самолета

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Подданый Поднебесной оштрафован на 172 500 тенге.

Гражданин КНР оштрафован за курение на борту самолета, cледовавшего из Алматы в Кокшетау, передаёт Baigenews.kz.

По прилету авиарейса сообщением Алматы – Кокшетау представителями авиакомпании Qazaq Air по акту снят пассажир и передан сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Кокшетау.

Полицейскими установлен 48-летний гражданин КНР, который курил сигарету на борту воздушного судна.

По данному факту иностранный гражданин привлечен к ответственности по частям 1-2 статьи 441 КоАП РК и ему наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).