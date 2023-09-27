Граждане и бизнес должны почувствовать эффект от реализации Послания – глава АП

Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов провёл совещание по обсуждению хода реализации Послания Главы государства народу Казахстана. В совещании приняли участие помощники и советники Президента, руководство Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил сводный доклад о принимаемых Правительством мерах по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании.

Руководитель Администрации Президента отметил, что Послание содержит более ста конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.