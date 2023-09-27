Граждане и бизнес должны почувствовать эффект от реализации Послания – глава АП
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Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов провёл совещание по обсуждению хода реализации Послания Главы государства народу Казахстана. В совещании приняли участие помощники и советники Президента, руководство Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил сводный доклад о принимаемых Правительством мерах по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании.
Руководитель Администрации Президента отметил, что Послание содержит более ста конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.
"Центральным и местным исполнительным органам необходимо максимально оперативно принять исчерпывающие меры по исполнению поручений Президента страны. Граждане и бизнес должны в самое ближайшее время почувствовать практический эффект от реализации Послания" – подчеркнул Олжас Бектенов.
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