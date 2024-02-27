Гражданам Турции понадобилась помощь на трассе в Костанайской области
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
146Фото: скрин видео
В Костанайской области грузовик, в котором ехали граждане Турции, съехал с дороги на обочину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщили в ведомстве, на 210 километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" грузовой автомобиль съехал с дороги на обочину. Находившихся в нём граждан Турции сотрудники костанайского филиала доставили в ближайшую гостиницу, а большегруз помогли отбуксировать до автомастерской населенного пункта Октябрь района Карасу.
Дорожники также отметили, что ограничений движения на данном участке не было, и дорожное покрытие - в нормативном состоянии.
"Причиной инцидента стали нарушение скоростного режима и неисправность тормозной системы автомобиля", - отметили в КазАвтоЖоле.
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