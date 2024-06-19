Граждан африканского континента задержали в Алматы

Граждан стран африканского континента задержали в ходе рейда полиции в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как свидетельствуют данные миграционной службы Алматы, нелегалы из стран дальнего зарубежья незаконно трудятся на различных объектах мегаполиса.

"Всего задержаны 40 иностранцев, большая часть которых не имеют документы, подтверждающие их личности. По предварительным данным, речь идёт о гражданах соседних приграничных государств, а также о гражданах стран африканского континента. До полного установления личностей задержанных они помещены в приемник-распределитель. Далее в отношении них будут собраны материалы на предмет нарушения ими миграционного законодательства Республики Казахстан", – информировал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.