Гранты на научные стажировки за рубежом присудили в Казахстане

47 казахстанцев стали обладателями грантов на прохождение научной стажировки в ведущих научных и исследовательских центрах мира, передаёт BaigeNews.kz.

Количество присуждённых научных стажировок по естественно-техническому блоку составило 28 стипендий (60%), по общественно-гуманитарному блоку – 19 стипендий (40%).

При распределении грантов на научные стажировки соблюдалась равномерность приоритетных направлений развития науки.

Ученые пройдут стажировки по направлениям "инжиниринг и технологии", "здравоохранение", "сельское хозяйство и ветеринария", "естественные науки", "социальные науки", "гуманитарные науки и искусство".

Претенденты (список доступен по ссылке) поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как Harvard University, University of Tokyo, Queen's University Belfast.