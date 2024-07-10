Гранты на научные стажировки за рубежом присудили в Казахстане
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47 казахстанцев стали обладателями грантов на прохождение научной стажировки в ведущих научных и исследовательских центрах мира, передаёт BaigeNews.kz.
Количество присуждённых научных стажировок по естественно-техническому блоку составило 28 стипендий (60%), по общественно-гуманитарному блоку – 19 стипендий (40%).
При распределении грантов на научные стажировки соблюдалась равномерность приоритетных направлений развития науки.
Ученые пройдут стажировки по направлениям "инжиниринг и технологии", "здравоохранение", "сельское хозяйство и ветеринария", "естественные науки", "социальные науки", "гуманитарные науки и искусство".
Претенденты (список доступен по ссылке) поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как Harvard University, University of Tokyo, Queen's University Belfast.
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