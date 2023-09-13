Грант на сумму 259 миллионов тенге вернули прокуроры государству
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
200Фото: baigenews.kz
Столичные прокуроры вернули государству выделеные в качестве гранта 259 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По информации ведомства, 259 миллионов тенге были выделены ТОО "Flow System" на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности в качестве грантов с 2017 по 2019 годы. Получатель свои обязательства перед Фондом науки не выполнил и не реализовал проект.
Поэтому столичная прокуратура внесла иск в суд. Он был рассмтрен. И с ответчика в пользу государства взысканы все выделенные ранее средства.
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