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Грант на сумму 259 миллионов тенге вернули прокуроры государству

Сегодня, 13:44
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baigenews.kz Сегодня, 13:44
Сегодня, 13:44
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Фото: baigenews.kz

Столичные прокуроры вернули государству выделеные в качестве гранта 259 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, 259 миллионов тенге были выделены ТОО "Flow System" на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности в качестве грантов с 2017 по 2019 годы. Получатель свои обязательства перед Фондом науки не выполнил и не реализовал проект.

Поэтому  столичная прокуратура внесла иск в суд. Он был рассмтрен. И с ответчика в пользу государства взысканы все выделенные ранее средства.

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