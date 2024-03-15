График работы общественного транспорта изменят в Астане
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
113Фото: Qazcontent
Изменения произойдут в графике работы общественного транспорта в Астане в связи с празднованием Наурыза. Как будут ходить автобусы, сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
21, 22, 23, 25 марта транспорт будет ездить по расписанию субботнего дня. 24 марта - согласно расписанию воскресного дня.
Время работы с 6:00 до 23:00.
Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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