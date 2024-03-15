График работы общественного транспорта изменят в Астане

Изменения произойдут в графике работы общественного транспорта в Астане в связи с празднованием Наурыза. Как будут ходить автобусы, сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

21, 22, 23, 25 марта транспорт будет ездить по расписанию субботнего дня. 24 марта - согласно расписанию воскресного дня.

Время работы с 6:00 до 23:00.

Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок.