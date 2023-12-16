Пропускать на дорогу Медеу-Шымбулак будут по новому графику
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По просьбам предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, изменён график пропускного режима по дороге Медеу-Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Алматы.
С 16 декабря въезд разрешен до 09:00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб. Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.
В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет.
Ранее акимат Алматы сообщал, что с 1 декабря въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой дороге Медеу-Шымбулак будет открыт по воскресеньям.
Ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник".
С 25 октября текущего года по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок. Вдоль дороги планируют обустроить ливневую канализацию. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года.
Самое читаемое
- Такси в Казахстане может стать менее доступным
- Сенат Казахстана одобрил поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты
- Налоговики ищут "предпринимателей" среди госслужащих в Казахстане
- Востребованность платных автопарковок подсчитали в Астане
- Казахстанка с трупом родственницы застряла на трассе в непогоду