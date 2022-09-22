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  • Графа "против всех" будет в бюллетенях на выборах президента Казахстана
Baigenews.kz 22 Сентября, 13:09
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Фото: Baigenews.kz

Графа "против всех" будет в бюллетенях на выборах президента Казахстана

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК сообщил, о том, что в бюллетенях на выборах президента будет графа "против всех", передаёт BaigeNews.kz.

"Графа "Против всех" предусмотрена законом. Она, конечно, будет. Если гражданин не выбирает ни одного кандидата, он вправе проголосовать против всех", - сказал он.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года. Выдвижение кандидатов на должность президента состоится с 23 сентября до 11 октября.

Планируется, что предварительные итоги выборов  ЦИК подведёт до 27 ноября, когда объявит победителя и зарегистрирует избранного президента.

Ранее в ЦИК сообщили, какие требования будут предъявлять к кандидату в президенты.

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#выборы президента #президент #ЦИК
Зарина Козова Журналист
22 Сентября, 13:09
452
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