Графа "против всех" будет в бюллетенях на выборах президента Казахстана

Фото: Baigenews.kz

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК сообщил, о том, что в бюллетенях на выборах президента будет графа "против всех", передаёт BaigeNews.kz.

"Графа "Против всех" предусмотрена законом. Она, конечно, будет. Если гражданин не выбирает ни одного кандидата, он вправе проголосовать против всех", - сказал он.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года. Выдвижение кандидатов на должность президента состоится с 23 сентября до 11 октября.

Планируется, что предварительные итоги выборов ЦИК подведёт до 27 ноября, когда объявит победителя и зарегистрирует избранного президента.

Ранее в ЦИК сообщили, какие требования будут предъявлять к кандидату в президенты.