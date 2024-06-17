Град и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 июня, передаёт BaigeNews.kz.

Спад жары ожидается на западе республики.

"С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди пройдут 18 июня на востоке, в центре, 19 июня на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

Лишь на юге и 19-20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.