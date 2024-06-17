Град и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане
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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 июня, передаёт BaigeNews.kz.
Спад жары ожидается на западе республики.
"С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди пройдут 18 июня на востоке, в центре, 19 июня на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.
Лишь на юге и 19-20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.
"Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны - до +28+40°С. На севере произойдёт повышение температуры от +20+28°С до +25+31°С, в центре будет +20+33°С, на юге +30+41°С, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35°С до +22+32°С, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28°С", - уточнили синоптики.
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