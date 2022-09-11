Град и дожди ожидаются на севере Казахстана

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Cильные дожди, град и усиление ветра до 23-28 м/с ожидаются в северных регионах Казахстана 11 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На юге республики прогнозируется пыльная буря. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, на юге, востоке, севере Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.