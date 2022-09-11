Лента новостей
- Град и дожди ожидаются на севере Казахстана 03:15 45
- Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале 02:25 139
- Пожар в горной местности тушат в Алматинской области 01:41 135
- Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО 00:30 207
- Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II 10.09.2022 290
- Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка 10.09.2022 272
- Open air в поддержку реформ Президента собрал 25 тысяч зрителей 10.09.2022 901
- Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута" 10.09.2022 273
- Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии 10.09.2022 471
- Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника 10.09.2022 342
- Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане 10.09.2022 283
- "До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи? 10.09.2022 310
- Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус 10.09.2022 339
- Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане 10.09.2022 408
- Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы 10.09.2022 337
- Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура 10.09.2022 333
- Королём Великобритании официально провозглашён Карл III 10.09.2022 321
- С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов 10.09.2022 329
- Назван ТОП-10 стран, инвестирующих в Казахстан 10.09.2022 386
- Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области 10.09.2022 388
- Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО 10.09.2022 475
- Известного КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане 10.09.2022 543
- Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники 10.09.2022 650
- Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек" 10.09.2022 379
- Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области 10.09.2022 435
- Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области 10.09.2022 365
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 10.09.2022 578
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 10.09.2022 358
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 10.09.2022 372
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10.09.2022 506
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10.09.2022 376
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 10.09.2022 423
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 10.09.2022 417
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 10.09.2022 548
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 10.09.2022 481
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 10.09.2022 547
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 10.09.2022 664
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 10.09.2022 425
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 10.09.2022 453
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 10.09.2022 478
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 10.09.2022 497
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 10.09.2022 449
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 10.09.2022 566
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 1097
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 577
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 780
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 494
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 576
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 645
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 597
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 449
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 3468
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 495
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 803
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 562
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 483
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 972
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 548
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 647
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1324
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1623
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 505
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 4058
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 540
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 2215
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 1001
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 2986
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 404
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 828
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 1037
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 734
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 642
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 448
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 502
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 11169
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 09.09.2022 515
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 09.09.2022 569
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 09.09.2022 553
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 09.09.2022 665
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 09.09.2022 1022
Сегодня, 03:15
83
Град и дожди ожидаются на севере Казахстана
Cильные дожди, град и усиление ветра до 23-28 м/с ожидаются в северных регионах Казахстана 11 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
На юге республики прогнозируется пыльная буря. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, на юге, востоке, севере Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 968
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1021
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21203
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177969
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7296
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10557
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2458
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2777
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11507
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1986
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8037
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2098
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4774
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26822
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9081
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2691
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6603
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2953
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19819
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4725
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5575
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3923
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9452
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4814
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3647
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3703
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7434
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3848
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3502
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5955
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3740
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11551
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3488
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3624
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3475
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6002
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3723
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4198
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4840
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5142
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4874
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4578
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6330
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5621
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6004
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6269
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8579
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12136
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7878
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8725
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7416
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10859
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6812
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7999
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10202
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8708
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8587
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7314
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9171
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7513
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17383
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10267
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9613
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9936
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10356
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9580
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9716
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10051
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10925
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9820
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10664
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14532
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9859
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11461
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8814
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8573
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9918
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10155
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8537
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10478
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7701
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6800
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6860
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7127
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6589
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10670
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7359
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9293
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10211
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10138
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7802
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7955
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23096
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8965
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10925
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8071
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9468
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10091
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11137
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9520
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11509
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10974
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12028
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12223
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28548
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12601
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13419
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13305
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13399
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14088
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21958
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13546
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20772
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31246
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15260
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19226
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19597
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21754
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17732
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19025
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17122
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17182
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17037
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32601
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18886
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17563
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21749
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21560
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21820
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20922
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21149
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23324
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23931
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22519
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22093
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22843
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23023
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21724
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23771
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22451
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23027
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24311
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25563
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24878
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24219
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26924
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23840
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26656
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24362
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55163
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25912
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25023
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25986
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24610
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24761
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24935
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24645
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26171
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25170
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26848