Готовы результаты оценки более 1200 подтопленных домов в Кульсары

Рабочей комиссией подготовлены результаты оценки более 1 200 домов, подтопленных в Кульсары. За сутки мобильные группы раздали жителям порядка 300 оценочных листов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

Сегодня 357 пострадавших подписали соглашение на получение компенсаций, 109 жителям перечислили средства на личные счета.

По словам жителя Кульсары Нуршата Ауэльбаева, сумма, рассчитанная оценочной компанией, совпала с его личными подсчётами ущерба.

"⁠Мой дом был признан аварийным и непригодным для жилья. Теперь он подлежит сносу. Я благодарен за справедливую оценку моего пострадавшего имущества, компенсация от государства полностью покрывает ущерб. На полученную денежную компенсацию я хочу приобрести либо построить новый дом, сейчас с семьей обсуждаем этот вопрос", - рассказал Нуршат Ауельбай.

По словам ещё одной жительницы города Кунзиры Тажигуловой, на денежную компенсацию она намерена приобрести новое жильё.

"Вода держалась в доме на уровне двух метров. Большое спасибо за справедливую оценку моего аварийного дома. Он теперь подлежит сносу, вместо него мы решили приобрести новое жильё", - рассказала Кунзира Тажигулова.

Работы по оценке пострадавшего имущества планируют завершить до конца недели.

По городу в усиленном режиме работают 20 мобильных групп, специалисты продолжают подомовой обход и разъяснение итогов оценки ущерба и технической экспертизы.

На базе школы №20 в Кульсары продолжается проведение разъяснительной работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций.

В Доме культуры Жылыойского районы ведутся работы по заключению соглашений с жителями, пострадавшими при паводках, по выплате денежной компенсации.