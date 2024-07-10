Готовность резервата "Ертіс орманы" к пожароопасному периоду проверили депутаты

Депутаты мажилиса, члены фракции партии AMANAT Вера Ким, Жаркынбек Амантай и Нуржан Ашимбетов посетили государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы". Здесь народные избранники встретились с работниками лесничества и проверили готовность заповедника к предстоящему осеннему пожароопасному периоду, передаёт BaigeNews.kz.

По словам и.о. гендиректора "Ертіс орманы" Казбека Аметова, ведётся работа по обновлению техники, в частности, приобретено восемь тракторов.

"Мы стали вторым после Бурабая парком, где установили систему раннего обнаружения. С апреля этого года работает 23 вышки видеонаблюдения, часть из них передаёт информацию по телефонной линии. Из 70 возгораний в этом году 50 обнаружили камеры. Важно продолжить работу по обеспечению наших служб новой техникой", – сказал он.

Руководитель отдела службы охраны лесного хозяйства "Ертіс Орманы" Кобыланды Атыгаев рассказал, что в прошлом году повышена зарплата лесничих, но ещё остается ряд вопросов по увеличению зарплат техническому персоналу и водителям.

"Ветераны отрасли постепенно уходят на пенсию, а молодёжь к нам работать не идёт. Водители, трактористы, уборщицы и другие работники не отнесены к категории гражданских служащих. И они не имеют права на 25% надбавку за работу в сельской местности, у них нет лечебного пособия. Там, где низкая зарплата, люди не задерживаются", – сказал он.

В ответ депутат мажилиса Нуржан Ашимбетов пояснил, что по поручению главы государства с 1 июля 2023 года было повышение заработной платы только для пожарной охраны. В дальнейшем должны поднять зарплату в два раза уже техническому персоналу.

"Наша цель и наш долг - извлечь правильные уроки из произошедших трагедий, чтобы ни в коем случае не допустить их повторения. Соответствующая работа уже ведётся. Вопрос обновления оборудования решается и через лизинг для лесных учреждений под 3% через фонд развития промышленности", – сказал депутат.

Для привлечения кадров в сферу лесного хозяйства необходимо использовать возможности различных государственных программ, как, например, "С дипломом в село", считает депутат Вера Ким.

"Молодые специалисты, окончившие вузы, соответствующие профилю в лесном хозяйстве, не спешат устраиваться на работу в отдалённые лесные хозяйства, так как нет возможности предоставить им жильё и комфортные условия жизни. Для удержания местных кадров следует расширить практику предоставления местным молодым специалистам образовательных грантов от районных акиматов по востребованным в районе специальностям, организации курсов повышения квалификации, выплаты подъёмных, предоставления жилья, рабочих мест", – сказала она.

Ранее депутаты посетили с рабочей поездкой Экибастуз, где ознакомились с ходом работ по реконструкции теплосетей и ремонта ТЭЦ. Кроме того, мажилисмены провели ряд встреч с жителями Баянаульского, Успенского, Теренкольского и других районов.