Готовность МАЭК к отопительному сезону проверил премьер

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, износ основного оборудования здесь составляет более 80%, что приводит к аварийным ситуациям.

"В текущем году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Кроме того, по поручению премьер-министра из резерва Правительства РК было выделено еще 4,9 млрд тенге на закуп нового оборудования и комплектующих", - говорится в сообщении.

В настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь текущего года.

"В связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока №3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году и энергоблока №1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации – 4 квартал 2027 года. В целом за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт", - сообщили в правительстве.

Премьер-министр подчеркнул, что замена находящегося в аварийном состоянии оборудования позволит улучшить техническое состояние и работоспособность комбината. Соответственно, будут минимизированы риски отключения генерирующих мощностей и ввода ограничений для потребителей.