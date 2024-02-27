Готова ли Астана к весенним паводкам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в правительстве рассказал о том, какая работа проводится в городе по предотвращению паводков, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что в этом году снега в столице было гораздо больше, чем прошлой зимой. При этом аким не стал утверждать, что в городе не будет подтоплений.
"Если в прошлом году мы вывезли 4,5 миллиона кубометров снега за всю зиму, включая последний апрельский снегопад, то в этом году эту планку перешли. Снега гораздо больше. Он будет активно таять. Через 1,5-2 недели это начнётся. Поэтому активно занимаемся его вывозом", - сказал Женис Касымбек.
По его словам, коммунальные службы находятся в повышенной готовности.
"Считаю, что готовность высокая, в этом плане мы активно работаем и с областью. Две недели назад проводили учения совместно с МЧС и Акмолинской областью по возможному подтоплению некоторых населённых пунктов, которые находятся на границе города и области. В частности, в районе Жибек Жолы у нас есть проблемный участок - между реками Нура и Ишим расположен посёлок Уркер", - сказал аким.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане