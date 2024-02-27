Готова ли Астана к весенним паводкам

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в правительстве рассказал о том, какая работа проводится в городе по предотвращению паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в этом году снега в столице было гораздо больше, чем прошлой зимой. При этом аким не стал утверждать, что в городе не будет подтоплений.

"Если в прошлом году мы вывезли 4,5 миллиона кубометров снега за всю зиму, включая последний апрельский снегопад, то в этом году эту планку перешли. Снега гораздо больше. Он будет активно таять. Через 1,5-2 недели это начнётся. Поэтому активно занимаемся его вывозом", - сказал Женис Касымбек.

По его словам, коммунальные службы находятся в повышенной готовности.