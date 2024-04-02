Госзакупки на 714 млн тенге отменили в области Абай

Прокуратурой Жарминского района отменен двухгодичный конкурс по среднему ремонту дорог на общую сумму 714 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Основанием для отмены послужило нарушение Закона "О государственных закупках", где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора на срок более года.

"Увеличение срока исполнения договора заказчиком, ограничивало участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости. По протесту прокурора конкурс акимата района отменен. В настоящее время проводится работа по приведению конкурсной документации в соответствие с требованиями Закона, т.е. на 1 финансовый год", - говорится в сообщении.

Снятие барьера бизнеса расширило возможность участия предпринимателей в государственных закупках.