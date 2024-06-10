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Госзакупки на 357 млн тенге отменили в Акмолинской области

Сегодня, 17:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: baigenews.kz

По акту прокуратуры Целиноградского района предотвращены расходы бюджета на 357 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

“Прокуратурой Целиноградского района по результатам анализа соблюдения законодательства о государственных закупках установлено, что на веб-портале Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области размещены 3 объявления по открытым конкурсам о приобретении инжиниринговых услуг по строительству электроснабжения в с. Талапкер и ПК Нурлы на общую сумму свыше 357 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Однако, Заказчиком неправильно определен уровень ответственности объекта. В проекте указаны инжиниринговые услуги по управлению проектом для строительства технически сложных объектов, тогда как разработчиками вышеуказанных рабочих проектов установлен II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

По акту вышеуказанные закупки на общую сумму свыше 357 млн тенге отменены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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