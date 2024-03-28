Госзакупки на 3,3 млрд тенге отменили в СКО, трёх чиновников уволили

С начала года прокуроры в СКО отменили 11 незаконных конкурсов в сфере госзакупок на сумму 3,3 миллиарда тенге. К различным видам ответственности привлекли 17 должностных лиц, в том числе шесть за дискредитацию госслужбы, трое уволены, столько же предупреждены о неполном служебном соответствии, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района в нарушение требований законодательства подписал акты выполненных работ и произвел оплату поставщику за разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на сумму 6,7 миллиона тенге, Фактически работы не выполнены.

"В результате госслужащим оказано неправомерное предпочтение поставщику при подготовке и принятии решения", - отметили в прокуратуре региона.

В другом случае и.о. акима Тимирязевского сельского округа вопреки требованиям закона произвёл оплату поставщику за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 миллиона тенге. Работы также не исполнены.

Аналогичные нарушения допущены акимом Астраханского сельского округа Аккайынского района. Он произвёл оплату работ по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 миллиона тенге без их фактического исполнения.