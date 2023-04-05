Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы

С начала 2023 года по актам прокуроров отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено десять лиц, руководители девяти государственных организации привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

В надзорном органе отметили, что заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

"В текущем году в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая- бальная система (РБС). Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, т.е. исключая человеческий фактор", - говорится в сообщении.

Однако, как установлено прокуратурой Алматы один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог.