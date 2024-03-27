Госзакуп импортного программного обеспечения ограничили в Казахстане
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Правительство установило новое изъятие из национального режима, передаёт BaigeNews.
"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров и услуг, включенных в реестр доверенного программного обеспечения, и продукции электронной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также приобретаемых на основании подпунктов 31), 32) и 33) пункта 3 статьи 39 ЗРК "О государственных закупках", - говорится в сообщении.
К участию в государственных закупках допущены физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Ограничение вводится с 20 мая 2024 года и действует в течение двух лет.
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