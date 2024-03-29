Государству вернут незаконно приобретенные активы на сумму более 85 млрд тенге

Состоялось заседание Комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По итогам заседания Комиссией одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге.

"Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли. Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.

По решению Комиссии реестр субъектов Закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.