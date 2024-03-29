Государству вернут незаконно приобретенные активы на сумму более 85 млрд тенге
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Состоялось заседание Комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По итогам заседания Комиссией одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге.
"Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли. Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.
По решению Комиссии реестр субъектов Закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.
"По поручению Главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально-полезные цели", — подчеркнул Олжас Бектенов.