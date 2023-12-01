Газопровод в Атырауской области вернут государству

Вопрос возврата незаконно приобретенных активов в сфере транспортировки товарного газа рассмотрен на Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Генпрокуратурой РК установлено, что в 2021 году частная компания приобрела в Атырауской области газопровод протяженностью свыше 200 м по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями.

"По итогам обсуждения Комиссией принято решение направить соответствующие материалы в суд для признания сделки по передаче газопровода недействительной и возврата актива в собственность государства. В дальнейшем его планируется использовать для газоснабжения крупных промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что аналогичную работу нужно провести и по ряду других предприятий, где сложилась похожая ситуация.