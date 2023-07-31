Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура

Фото: пресс-службы прокуратуры Астаны

После вмешательства прокуратуры города Астаны государству возвращено более одного миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт надзорного органа.

В сообщении говорится, что столичные прокуроры провели анализ исполнения судебных актов в пользу государства.

"По результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещён ущерб посредством реализации пяти земельных участков общей стоимостью один миллиард 62 миллиона тенге, принадлежащих осуждённому", - отметили правоохранители.

Таким образом, принятыми прокуратурой мерами приведён в исполнение приговор суда в части обращения в пользу государства имущества осуждённого, добытого преступным путём.