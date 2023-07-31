  • 31 Июля, 11:48
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура
пресс-службы прокуратуры Астаны Сегодня, 10:46
157
Сегодня, 10:46
157
Фото: пресс-службы прокуратуры Астаны

Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура

После вмешательства прокуратуры города Астаны государству возвращено более одного миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт надзорного органа. 

В сообщении говорится, что столичные прокуроры провели анализ исполнения судебных актов в пользу государства.

"По результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещён ущерб посредством реализации пяти земельных участков общей стоимостью один миллиард 62 миллиона тенге, принадлежащих осуждённому", - отметили правоохранители.

Таким образом, принятыми прокуратурой мерами приведён в исполнение приговор суда в части обращения в пользу государства имущества осуждённого, добытого преступным путём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:46
157
Поделитесь:
Наверх