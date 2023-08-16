Государству вернули земельные участки за 7 миллиардов тенге

Прокуратурой города Алматы в ходе анализа выявлен незаконно полученный земельный участок стоимостью 7 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

В 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошли в состав города.

"Земельный участок площадью 30,9га в Карасайском районе Алматинской области получен для ведения подсобного хозяйства ТОО "Международная ассоциация клубов". Однако ТОО не исполнил свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка", - говорится в сообщении прокуратуры города.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы участок возвращён государству.