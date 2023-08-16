Государству вернули земельные участки за 7 миллиардов тенге
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
164Фото: gov.kz
Прокуратурой города Алматы в ходе анализа выявлен незаконно полученный земельный участок стоимостью 7 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
В 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошли в состав города.
"Земельный участок площадью 30,9га в Карасайском районе Алматинской области получен для ведения подсобного хозяйства ТОО "Международная ассоциация клубов". Однако ТОО не исполнил свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка", - говорится в сообщении прокуратуры города.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы участок возвращён государству.
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