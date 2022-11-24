Государство заблокировало выплату дивидендов акционерам Jusan Bank

Финрегулятор заблокировал выплату дивидендов акционерам Jusan Bank. Об этом сообщил депутат Мажилиса Канат Нуров, входящий в состав Комитета по финансам и бюджету Мажилиса на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что срочное решение по повышению прозрачности капитала банков и ограничению выплаты ими дивидендов из госпомощи депутатами было вынесено накануне, во время принятия законопроекта по вопросам реализации поручений Главы государства.

"Несмотря на то, что прибыль Jusan Bank в 2019 и в 2020 годах была практически целиком сформирована за счёт доходов от госпомощи, из неё были тут же выплачены акционерам банка дивиденды в размере 227 миллиардов тенге: 113 миллиардов тенге в 2020 году и 114 миллиардов тенге в 2021 году. Их уже не вернуть обратно в банк и уж тем более государству, в то время как акционеры изъяли из капитала банка уже больше, чем вложили, благодаря прибыльной для них госпомощи. В свете именно этого аморального действия, депгруппа "Жаңа Қазақстан" призывала оценить ущерб государства от всех сделок с Jusan Bank за последние пять лет и предложить пути его возмещения", - написал депутат.

Канат Нуров уточнил, что в октябре появилась информация о том, что Jusan Bank выплатит дивиденды своим акционерам на 172 миллиарда тенге за 2021 год из нераспределённого чистого дохода прошлых лет. И в тот же день глава банка заявил, что в правлении обсуждаются возможные меры по досрочному поэтапному возврату части государственной поддержки, оказанной в своё время Цеснабанку и АТФБанку.

"Однако, несмотря на все эти обещания, сейчас на наших глазах опять была предпринята попытка акционеров этого банка изъять из капитала банка госпомощь под видом дивидендов. На пятое декабря 2022 года назначено внеочередное собрание акционеров Jusan Bank, на котором, согласно заявке АО "First Heartland Securities" (основного владельца) от седьмого октября текущего года, предлагается рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за 2021 год в размере 1042 тенге на акцию. То есть, на 165 318 620 простых акций акционеры Jusan Bank снова получат более 172 миллиардов тенге из тех 344 миллиардов тенге, которые всё ещё остались в собственном капитале банка, как нераспределённая прибыль за все годы, включая 2021, от дивидендов, по которому они якобы отказались. То есть, банк-должник государства, который только летом обещал отказаться от дивидендов и досрочно вернуть госпомощь, снова захотел выплатить своим акционерам дивиденды в ещё большем чем ранее размере", - отметил Нуров.

Напомним, что с 2009 года казахстанские банки второго уровня получили от государства почти девять триллионов тенге.