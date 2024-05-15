"Государство не должно конкурировать с бизнесом" - депутат о защите предпринимателей

Депутат мажилиса Никита Шаталов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова указал на недостатки в принимаемых мерах по управлению экономикой, передаёт BaigeNews.kz.

"Указ “О мерах по либерализации экономики” формирует новую идеологию перемен. Он призван высвободить энергию предпринимательства и дать ответственному бизнесу достаточное количество свободы и честной конкуренции. Этот документ не должен быть исполнен формально. Механизм его реализации следует сделать прозрачным и понятным для всех. Партия AMANAT обеспечит мониторинг исполнения всех пунктов и качественную публичную дискуссию вокруг каждой инициативы. Либерализация не терпит кулуарных ходов. Мы помним, что староказахстанском прошлом под соусом приватизации умудрялись за бесценок и в нужные руки продавать инфраструктуру, объекты здравоохранения и образования, стратегически важные предприятия. Это не должно повториться", - сказал депутат.

По его словам, выработка принципов приватизации должна проводиться открыто, с привлечением депутатов Мажилиса и экспертного сообщества. Поэтому он предложил провести работу Национального офиса по приватизации совместно, в том числе и на площадке мажилиса.

"За счет качественно спланированной приватизации мы сможем уменьшить долю государства в экономике. ОЭСР сейчас его оценивает на уровне 30-40 процентов. Государство не должно конкурировать с бизнесом, ни в закупках, ни на рынке", - сказал Никита Шаталов.

Он также указал на проблемные вопросы защиты прав бизнеса.

"К сожалению, до сих пор в 21 веке живут феодальные практики, когда чиновники в работу предприятий и извлекают свою коррупционную ренту. Это касается широкого спектра вопросов – от налогов до предоставления мест для мелких торговцев. Мы должны обеспечить беспрекословную гарантию права собственности и защиту бизнеса от коррупции. Никакой предприниматель не будет стремиться к росту своего бизнеса, если он не будет уверен в будущем. Верховенство права – это наша цель, мы должны обеспечить единые правила игры для всех", - сказал Никита Шаталов.

В связи с этим депутаты фракции AMANAT предлагают в самое ближайшее время правительству внести законопроект во исполнение указа президента, в котором будут рассмотрены все необходимые изменения – публично и открыто. Такой опыт в работе над законом "Об упрощении ведения бизнеса" уже есть, сообщил депутат.