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akorda.kz Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17
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Фото: akorda.kz

Государственный советник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане

В честь Дня Победы государственный советник Казахстана Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, гражданского общества и молодёжные активисты. 

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанских воинов, героически сражавшихся за Победу.

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Сегодня, 13:17
163
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