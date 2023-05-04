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Госучреждениям запретили создавать автобусные парки в Казахстане
С этого года госпредприятиям и юрлицам, более 50 процентов акций которых принадлежат государству, запретили создавать автобусные парки. Большинство существующих автопарков с госучастием передадут в конкурентную среду до 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".
14 апреля 2023 года вступили в силу изменения в постановление правительства "Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами" по исключению деятельности "перевозки автобусами". Поправки обсуждались на различных уровнях и площадках, включая Совет отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.
"Этому событию предшествовала напряжённая системная работа при последовательной и принципиальной позиции НПП РК "Атамекен" по созданию условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских автобусных перевозок с регулируемыми государством тарифами. Вместе с тем, надо отметить отсутствие в этом вопросе принципиальной позиции у Агентства по защите и развитию конкуренции РК, который необоснованно волокитит с приватизацией существующих коммунальных парков, что наносит экономике невосполнимый ущерб и тормозит развитие бизнеса. В частности, в Алматы на 400 автобусов из бюджета на 2023 год запланировано выделение 40 миллиардов тенге (100 миллионов тенге за каждый), при том, что коммунальный парк ТОО "Алматыэлектротранс" продемонстрировал полное отсутствие эффективности деятельности при высокой коррупциогенности", - рассказал генеральный директор ОЮЛ "Союз автотранспортников РК" Сабит Аманбаев.
Сегодня в Казахстане функционируют десять автобусных парков с государственным участием, шесть из которых уже запланировано передать в конкурентную среду до 2025 года.
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