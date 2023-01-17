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vm.ru Сегодня, 18:23
193
Сегодня, 18:23
193
Фото: vm.ru

Госстипендию имени Назарбаева в области культуры переименовали

В Казахстане переименовали государственную стипендию первого президента РК - Елбасы в области культуры, передает BaigeNews.kz. Правила присуждения стипендии остались прежними, изменилось только название.

"Госстипендия в области культуры присуждается ежегодно с целью государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников", - говорится в документе, опубликованном на портале Открытых НПА. 

Постановление вводится в действие с 27 января 2023 года.

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#стипендия #Нурсултан Назарбаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:23
193
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