Госслужащих будут проверять на добропорядочность

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В госорганах планируют ввести Integrity check, это так называемая проверка на добропорядочность сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующую норму Антикор предлагает внедрить в консультативном документе регуляторной политики к соответствующему законопроекту.

"Законом будут предусмотрены цели проведения проверки на добропорядочность (Integrity check), основные принципы, методы её проведения, права и обязанности как тестируемых лиц (в отношении кого проводится проверка), так и "проверяющего", перечень должностных лиц, подлежащих проверке, меры ответственности за результаты проверки", - говорится в документе.

Также будут закреплены права и обязанности госслужащих, в отношении которых проводилась проверка, это:

информированное согласие перед поступлением на службу с возможным применением средств аудио- и видеофиксации;

получение информации относительно проведённой в отношении них проверки после объявления её результатов;

обжалование в досудебном порядке результатов проверки.

В Агентстве по противодействию коррупции считают, что внедрение такой нормы будет способствовать улучшению качественной составляющей государственного аппарата и усилению доверия граждан.

Проект Консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О проведении проверки на добропорядочность" размещён на портале "Открытые НПА" и открыт для обсуждения до 16 июня 2023 года.