Госполитика наконец стала решать вопросы повышения индекса развития человека – Ерлан Саиров

"Последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы. По всей стране началось строительство школ, в селах возводятся медицинские объекты. Внедрен Социальный кодекс", — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги прошедшего года в интервью "Egemen Qazaqstan".

Какие важные события произошли в социально-экономической жизни страны и как изменилась господдержка граждан, мнением поделился казахстанский политолог, депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Саиров.

— Ерлан Бияхметович, какой курс социальной политики задал президент Казахстана? На ваш взгляд, какие важные социальные инициативы были реализованы за прошедший год?

— Социальные инициативы президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева направлены на реализацию задач о социальной справедливости и экономическом равноправии. В этом контексте президент Токаев реализует политику всемерной поддержки социально-уязвимых слоев населения.

В Конституции Республики Казахстан записано о том, что земля и её недра принадлежат народу. В прошлом году был принят закон о выплатах по проекту "Нацфонд – детям", в соответствии с которым 50% инвестиционного дохода Национального фонда будут перечисляться на счета всем детям до 18 лет, средства будут аккумулированы в Едином накопительном пенсионном фонде. Этот шаг как раз и является реализацией принципа Конституции о том, что недра принадлежат народу.

Размер дохода Нацфонда будет расти, вместе с этим будут расти и выплаты детям. Это очень важный шаг в процессе реализации принципа социальной справедливости, так как национальные блага будут перераспределяться среди будущих поколений. Эти деньги будут направляться на учебу, на покупку жилья.

С 1 января 2024 года в Казахстане повысилась минимальная заработная плата, она составила 85 тысяч тенге.

Я думаю, еще есть потенциал для роста, тем не менее повышение размера минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге – это также большой шаг в сторону социальной справедливости. В первую очередь повышение МЗП должно отразиться на работниках с самой низкой оплатой труда, работодатели, которые опираются на показатель МЗП, также должны будут пересмотреть зарплату работников и других категорий.

— Увеличение соц. пособий и пенсий, "заморозка" пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года, декретные выплаты матерям до 1,5-летнего возраста ребенка, введение специальной выплаты лицам, занятым во вредных условиях труда и так далее. Как вы оцениваете эти и другие обновленные социальные обязательства государства?

— Если говорить о социальной поддержке семей с детьми, то здесь, например, был увеличен срок выплаты по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Эти позитивные изменения напрямую коснулись более 630 тысяч семей в прошлом году. Выплаты составили 258 млрд тенге - это очень солидная цифра.

В прошлом году в Казахстане внедрили Цифровую карту семьи, то есть теперь в онлайн-режиме, посредством отправки SMS, лица, которые нуждаются в социальной помощи, могут оформить и получать ту или иную материальную помощь от государства, которая гарантирована нашей страной. Это обеспечивает равный доступ казахстанцев к системе государственной поддержки.

За прошлый год предпринимателям, в том числе из социально–уязвимой категории населения, выдали 9 тысяч грантов, именно грантов, для реализации своих различных бизнес-проектов.

Все эти выплаты и меры поддержки позволяют говорить о том, что государственная политика наконец стала решать вопросы повышения индекса развития человека, который напрямую зависит от материального благополучия людей, в первую очередь. Шаги являются адресными для защиты конкретных прав граждан на сохранение здоровья и повышения социального самочувствия.

Такая политика говорит о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озабочен вопросам социального самочувствия населения, держит на контроле проблемы, которые волнуют общество. По мере экономических возможностей государство стремится решать именно социальные задачи, оно становится социально ориентированным и социально ответственным.

Когда весь мир живет в условиях экономической и политической турбулентности, многие страны, столкнувшись с кризисами, не имеют возможности решать социальные задачи. В Казахстане наоборот: бюджет направлен на то, чтобы решать вопросы именно социальной защиты и развития общества.

— В интервью газете "Egemen Qazaqstan" президент Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность из-за высокой закредитованности казахстанцев. Одной из мер для снижения остроты вопроса стал закон о банкротстве физических лиц. Закон начал работать в прошлом году. Что вы о нём думаете?

Закон о банкротстве физических лиц является одним из важных законов для процесса установления социальной справедливости в республике. Многие годы наши финансовые институты, особенно банки, эксплуатировали людей, честно говоря. Большое количество граждан оказывались в тяжелой жизненной ситуации и становились финансовыми рабами банков. Люди жили для того, чтобы погашать то проценты, то сами кредиты. Это очень негативно влияло на морально-психологическое состояние людей и их социальное самочувствие, поэтому закон и был принят.

На сегодняшний день государство признало банкротами более 6 тысяч человек, при этом было подано более 70 тысяч заявлений на оформление банкротства. Это не является пределом. Сегодня закон совершенствуется в сторону того, чтобы более эффективно защищать права граждан, которые попали в финансовую зависимость от банков. Я думаю, этот шаг также будет способствовать стабилизации социального самочувствия нашего населения.

— В интервью президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал очередное заседание Национального курултая, которое пройдет весной 2024 года. Как вы считаете, какое значение имеет курултай как инструмент "слышащего" государства?

В 2019 году сразу после вступления в должность президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев создал Национальный совет общественного доверия. Именно в недрах НСОДа разрабатывалась программа политической модернизации Казахстана. Национальный курултай является эволюционным развитием института Национального совета. На сегодняшний день этот институт работает и работает эффективно.

В состав Национального курултая входят авторитетные и уважаемые люди из разных страт общества – настоящая палитра из представителей политической, экономической, духовной сфер в жизни нашей страны. На этой площадке обсуждаются и принимаются решения по актуальным вопросам духовного развития, сохранения традиций, политической модернизации, социального развития нашей страны.

Это уникальный институт, который способен решать как текущие, так и стратегические вопросы консолидации общества и единения наших граждан. Какие бы ни были политические предпочтения у казахстанцев, мы должны быть способными объединяться вокруг общенациональных ценностей. Курултай как раз решает эту задачу.