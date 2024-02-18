Госпитализированы двое: подробности с места взрыва в Караганде

О последствиях взрыва в жилом доме Караганды рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов. По его словам, в результате взрыва пострадали двое: мужчина и 16-летняя девушка, передаёт BaigeNews.kz.

"В доме на двух хозяев проживало шесть человек. В одной квартире жил мужчина, в другой — пятеро: трое взрослых и двое детей. В результате взрыва под завалами оказалось шесть человек. До прибытия подразделения пять человек вышли самостоятельно и одного мужчину извлекли из под завала спасатели. Мужчина госпитализирован. Также госпитализировали девушку 16 лет из другой квартиры, остальные 4 человека не пострадали", — уточнил Мурат Катпанов.

Напомним, взрыв произошёл в жилом доме на два хозяина в 3:30 ночи. Как сообщили в МЧС, в доме на две семьи разорвало паровой котел, строение обрушилось. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 45 человек: силы ДЧС, центра медицины катастроф, и 13 единиц техники.