В Караганде произошёл взрыв в жилом доме
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Взырв произошёл в жилом доме на два хозяина в 3:30 ночи в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МЧС РК, по уточнённой информации произошёл разрыв парового котла отопления, с последующим разрушением строительных конструкций дома.
"До прибытия противопожарной службы из квартиры №2 самостоятельно вышли пять человек, в том числе два ребёнка. Силами ДЧС из под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в МЧС РК.
В ликвидации последствий ЧП были задействованы 45 человек: силы ДЧС, центра медицины катастроф, и 13 единиц техники.
В результате обследования места происшествия предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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