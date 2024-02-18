В Караганде произошёл взрыв в жилом доме

Взырв произошёл в жилом доме на два хозяина в 3:30 ночи в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС РК, по уточнённой информации произошёл разрыв парового котла отопления, с последующим разрушением строительных конструкций дома.

"До прибытия противопожарной службы из квартиры №2 самостоятельно вышли пять человек, в том числе два ребёнка. Силами ДЧС из под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в МЧС РК.

В ликвидации последствий ЧП были задействованы 45 человек: силы ДЧС, центра медицины катастроф, и 13 единиц техники.

В результате обследования места происшествия предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются.