Госкомиссия расследует причины аварии на МАЭК и АНПЗ

Фото: Sputnik Казахстан

Восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля на МАЭК.

Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрен на Госкомиссии под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт Baigenews.kz.

Рабочая группа Госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля.

Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы РК.

Отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК.

Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО "Karabatan Utility Solutions".

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения. Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается.

Вместе с тем на сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает модернизацию и реконструкцию МАЭК, усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС, строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ, соединение Западной зоны с ЕЭС РК.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.