Госдолг Казахстана составил более 25 триллионов тенге в 2023 году

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Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что госдолг Казахстана в 2023 году составил более 25 триллионов тенге, передает BaigeNews.kz. Выступая в мажилисе, глава Минфина рассказал о финансовых расходах и доходах страны.

"По состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составил 25,3 триллиона тенге или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП или 22 триллиона тенге", - сказал он.

По словам главы Минфина, в государственный бюджет доходов поступило 6,1 триллиона тенге, в республиканский бюджет - четыре триллиона тенге. Неисполнение составило 336 миллиардов тенге, отметил министр. Неисполнение плана по налогам на 369 миллиардов тенге сложилось в основном за счет КПН, ЭТП на сырую нефть и НДС.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 421 миллиард тенге или 2,3% от общего объема расходов. Это без учета аудиторских мероприятий высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий. Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры. По итогам 2022 года 113 сотрудников центральных и акиматов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе занимающие руководящие должности 82", - сообщил министр.

По его словам, ведомства не смогли освоить 55 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.