Горящего человека сняли на видео в Астане

Охваченного пламенем человека сняли на видео очевидцы в Астане. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

В видео, опубликованном в паблике Astanovka98, сказано, что ЧП произошло на улице Сыганак. Огонь потушила прибывшая на место полиция. Пострадавшего госпитализировали.

"Его доставили в многопрофильную больницу №1. В комментарии Управлении здравоохранения, который мы получили, о нём сказали "совершивший самоподжог", - указано под публикацией.

В департаменте полиции Астаны заявили, что "прибывшим на место нарядом полиции возгорание потушено, обстоятельства происшествия выясняются".