Горящего человека сняли на видео в Астане
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
189Фото: pxhere.com
Охваченного пламенем человека сняли на видео очевидцы в Астане. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
В видео, опубликованном в паблике Astanovka98, сказано, что ЧП произошло на улице Сыганак. Огонь потушила прибывшая на место полиция. Пострадавшего госпитализировали.
"Его доставили в многопрофильную больницу №1. В комментарии Управлении здравоохранения, который мы получили, о нём сказали "совершивший самоподжог", - указано под публикацией.
В департаменте полиции Астаны заявили, что "прибывшим на место нарядом полиции возгорание потушено, обстоятельства происшествия выясняются".
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