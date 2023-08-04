Горячую воду отключат в нескольких районах Алматы

Часть зданий на время отключат от горячей воды в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся с 7 августа на территории четырёх районов мегаполиса.

Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

Турксибский район:

с 7 по 11 августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

с 21 по 25 августа - Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова.

Жетысуский район:

с 21 по 25 августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова.

Наурызбайский район:

7-8 августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая.

Медеуский район:

с 14 по 18 августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

с 14 по 19 августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.