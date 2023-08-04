Горячую воду отключат в нескольких районах Алматы
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
148Фото: pxhere.com
Часть зданий на время отключат от горячей воды в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временные ограничения вводятся с 7 августа на территории четырёх районов мегаполиса.
Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:
Турксибский район:
- с 7 по 11 августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;
- с 21 по 25 августа - Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова.
Жетысуский район:
- с 21 по 25 августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова.
Наурызбайский район:
- 7-8 августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая.
Медеуский район:
- с 14 по 18 августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;
- с 14 по 19 августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.
"Локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обратились к алматинцам коммунальщики.
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